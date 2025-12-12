「KAWAII LAB.SESSION vol.17」が12日、神奈川県・Kアリーナ横浜で開催された。アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」出身のFRUITS ZIPPER、CANDY TUNEらが出演し、8日に誕生が発表された9人組グループ「MORE STAR」が初めてステージに立ちお披露目となった。公演の前には「MORE STAR」の囲み取材が行われ、先輩としてFRUITS ZIPPERから真中まな（26）、櫻井優衣（25）、鎮西寿々歌（27）が、CANDY TUNEから桐原美月（22）、立花琴