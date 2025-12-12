back numberが、NHKウインタースポーツテーマソングとして書き下ろした新曲「どうしてもどうしても」を12月27日に配信リリースすることを発表した。あわせてジャケットビジュアルも公開された。清水依与吏が撮影した大量の写真の中からセレクトした1枚をジャケットに使用しているという。ジャケット写真back numberは、第76回NHK紅白歌合戦に出場することが発表されたばかり。NHKウインタースポーツテーマソングの今作「どうしても