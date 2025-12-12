星野源が、最新曲「いきどまり」のMVのメイキング映像を本日YouTubeにてプレミア公開した。 「いきどまり」は、現在公開中の映画『平場の月』の主題歌として書き下ろされた一曲。切ないピアノの響きと、星野のソウルフルなボーカルがひとつの“物語”を紡ぎ出した作品に仕上がっているとのこと。 今回公開されたメイキング映像には、夜の街をひとり歩く星野の姿が印象的に描かれたMVの舞台裏が記録されており、監督を務