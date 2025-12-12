元Janne Da Arcのka-yuが、2026年2月14日のバレンタインデーと、3月14日のホワイトデー当日にアコースティックライヴを開催することが発表となった。これは本日12月12日に東京・渋谷REXで行われた＜ka-yu THE LIVE -December 2025-＞のMCでアナウンスされたものだ。＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -MIE 2026-＞は2月14日に三重・四日市CLUB CHAOSにて。＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -TOCHIGI 2026-＞は3月14日に栃木・HEAVEN’S ROCK Uts