Reolが、新曲「おとめの肖像」のMVを公開した。「おとめの肖像」は、2026年1月21日リリース予定のReolのフルアルバム『美辞学』に収録されており、12月10日より先行配信がスタートしている。アレンジャーにReolとは初タッグとなるShin Sakiuraを迎えた80年代アイドル歌謡をオマージュした1曲で、11月9日に行った神奈川・横浜アリーナ公演で初披露したとのこと。MVは横浜アリーナでのライブシーンで構成されており、レトロかつガー