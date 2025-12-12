アイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．（カワイイラボ）」の主催イベント「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．ＳＥＳＳＩＯＮｖｏｌ．１７」が１２日、Ｋアリーナ横浜で行われ、女性９人組グループ「ＭＯＲＥＳＴＡＲ」が約２万人の観客にお披露目された。ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲなどを輩出した同プロジェクト第５のグループとして、８日配信のデビュー曲「もっと、キラッと」と、１３日配信のセカンドシングル「ハグ！