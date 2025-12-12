ＨＫＴ４８や日韓合同グローバルガールズグループ・ＩＺ＊ＯＮＥで活動していた女優の矢吹奈子が、透明感あふれるショットを披露した。矢吹は１２日、インスタグラムを更新。「明日、２０２６年度のカレンダー発売となります！」と告知し、「自然の中で撮影したよ」と、白い腕や美脚あらわな半袖トップス×ショートパンツ姿で縁側に腰掛け、スイカを頬張る姿や、デコルテあらわな白いワンピース姿で微笑みを見せるショットなど