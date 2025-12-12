日本保育防災協会が、奈良県保育協議会主催の2025年度研修会において、認定講師による講演を実施。「現場保育士の防災意識の向上とBCPの基礎について」をテーマに、災害時における保育施設の機能維持や、日々の保育への防災視点の導入について解説が行われました。 日本保育防災協会「現場保育士の防災意識の向上とBCPの基礎について」 主催：奈良県保育協議会講演テーマ：現場保育士の防災意識の向上とBCPの基礎