アソビシステムが手がけるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.より誕生した新グループ・MORE STARが、12日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたイベント『KAWAII LAB. SESSION vol.17』に出演。初お披露目のステージとなった。【動画】フレッシュさ全開！KAWAII LAB.新グループ・MORE STARがお披露目会見MORE STARは、KAWAII LAB.の育成プログラム・KAWAII LAB. MATES出身のメンバーによって構成された平均年齢17.8歳（最年少16