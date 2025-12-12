車で物損事故を起こしたのにすぐに報告せず、代行業者が運転したとうその説明をしていたとして、長野県警は12日までに、道交法違反（事故不申告）と軽犯罪法違反の疑いで、信濃毎日新聞社の40代記者を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。処分意見は不明。7月25日付。捜査関係者によると、記者は3月末、事故を起こしたのに申告せず、うその説明をした疑いが持たれている。信濃毎日によると、記者は職場の歓送迎会で