気象台は、午後9時22分に、なだれ注意報を厚真町、安平町、むかわ町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・厚真町、安平町、むかわ町に発表（雪崩注意報） 12日21:22時点胆振、日高地方では、強風に注意してください。胆振地方では、大雪やなだれに注意してください。日高地方では、高波に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■厚真町□なだれ注意報【発表】13日にかけて注意■安平町