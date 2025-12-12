ロシアの裁判所がプーチン大統領への逮捕状をめぐり、ICC＝国際刑事裁判所の赤根智子所長らに欠席裁判で有罪判決を言い渡したことが分かりました。ロシアのタス通信などは12日、モスクワの裁判所がICC＝国際刑事裁判所の赤根智子所長ら9人に対し、欠席裁判の上で有罪判決を言い渡したと報じました。国際刑事裁判所は2023年、ウクライナの子どもをロシア側に不法に移送したとしてプーチン大統領に逮捕状を出しています。モスクワの