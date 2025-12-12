◇WTT ファイナルズ香港（日本時間12日）卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港、混合ダブルスのベスト4が出そろいました。2つのグループに4チームずつ分かれ、総当たりで上位2チームが準決勝に進む混合ダブルス。グループを1勝1敗で第3戦を迎えた松島輝空選手と張本美和選手（ダブルス世界ランキング4位）の日本ペアは、同じく1勝1敗のカルデラノ選手、B.タカハシ選手（同6位）のブラジルペアと対戦。勝った方が準決勝に進む