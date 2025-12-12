AKB48の3代目総監督、向井地美音（27）が12日、AKB48劇場で行われた「ここからだ」公演で、グループからの卒業を発表した。AKB48のオフィシャルブログが更新され、本人からのコメントが掲載された。コメント全文は以下の通り。本日の劇場公演で、AKB48からの卒業を発表させていただきました。12歳で出会い、15歳で加入してから12年半。AKB48は私の青春のすべてでした。そんな大好きなこの場所を旅立つ日が来るなんて昔の自分には想