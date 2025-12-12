12月11日、フジテレビ系『トークィーンズ』に出演した指原莉乃が、自身の恋愛について語った。【関連】指原莉乃、恋愛の優先順位は“絶対1位”とキッパリ「仕事が忙しくても暇でも…」番組内で、“あの時こうしていればよかった”と悔やんだ恋愛をしたことはあるかという話題になると、指原は、「本当にないかも。全員好きじゃなくなるんですよ。だからあの時ああしていればあの人とまだ続いてたのかなって思うこと一切ない！」と