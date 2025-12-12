【知っておきたい！今更聞けない！クルマのAtoZ】愛車を綺麗に保ちたいという願望は誰しもあるはず。雨や雪の日も黄砂や花粉が吹き荒れる季節も頑張ってくれた愛車には、やはり労いの意味も込めて綺麗に洗ってあげることがより充実したカーライフに直結するのではないでしょうか。そこで今回は洗車にフォーカス。オートバックスが手掛ける洗車・コーティング専門店「Smart+1」にお邪魔し、まずは基本的な洗車の仕方について学びま