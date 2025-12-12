冬のボーナスシーズン到来。2025年の冬ボーナスは、民間、国家公務員ともに増額が予測されています。ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。回答者プロフィール回答者本人：50代女性同居家族構成：本人、夫住まいの地域：関東地方職種：事務／総務／人事／経理雇用形態：正社員勤務年数：1〜5年世帯年収：本人1100万円、夫1200万円現預金：2000万