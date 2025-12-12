人前では笑顔で振るまっていても、1人きりになると落ち込み、涙がこぼれてしまう「微笑みうつ」。つらさが周囲に伝わらないだけでなく、症状の深刻さも自覚しにくく、知らず知らずのうちに心の限界を超えてしまう可能性があります。場合によっては、うつ病や不安発作のきっかけになることもあるため、注意が必要です。微笑みうつの問題点……実際の「症状」と人から見える「徴候」の不一致微笑みうつに限らず、医学的には、実際に