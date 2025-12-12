日米6球団で通算404本塁打の中村紀洋氏（52）が、中日時代の同僚・荒木雅博氏（48）とYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。2008年の春季キャンプ前日に起きた23年間のプロ生活で唯一の出来事を明かした。中村氏は「初めてだったからビックリした」と振り返った。2008年1月31日、中日の沖縄・北谷キャンプの前日ミーティングで集められると、その場で開幕戦の先発オーダーが発表された。落合博満監督は「このメンバ