シンガー・ソングライターのさだまさし（73）が12日、都内で「風に立つライオンオブ・ザ・イヤー2025」の贈賞式に出席した。国内外で命や平和に奉仕する個人、団体を表彰する。国内活動が対象の「鎌田實賞」を新生児内科医師の寺澤大祐氏、海外の活動を対象とする「柴田紘一郎賞」は「NPO法人ピース・オブ・シリア」が受賞した。今年は自身が設立した「風に立つライオン基金」が10周年となる。「まだ力不足のところが多々あ