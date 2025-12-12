米メディア「ファンサイデッド」は１１日（日本時間１２日）、「メッツファンは正式にスティーブ・コーエンに背を向けた。これはロブ・マンフレッドにとって悪いニュースだ」との記事を配信した。ウインターミーティング最大の敗者となったのがメッツ。守護神エドウィン・ディアス投手がドジャース、ピート・アロンソ内野手がオリオールズにそれぞれ流出した。同記事は「オールスター外野手フアン・ソトを巨額の資金で獲得し