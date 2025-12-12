2022年ホープフルステークス（G1）を制したドゥラエレーデ（牡5・栗東・池添学厩舎）が、12月11日付で競走馬登録を抹消した。今後は種牡馬となる予定だが、繋養先は現時点で未定となっている。【ホープフルS】ムルザバエフ騎乗 ドゥラエレーデが大接戦を制する！…G1初騎乗、今村聖奈は最下位チャンピオンズカップ3着などダートでも活躍ドゥラエレーデは2020年1月29日生まれ。父ドゥラメンテ、母マルケッサという血統で、馬主