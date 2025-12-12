12月17日（水）に行われる全日本2歳優駿（Jpn1）の出走予定馬が下記の通り発表された。●第76回全日本2歳優駿（Jpn1）施行日：12月17日（水）施行場：川崎競馬場距離：1600m出走資格：サラブレッド系 2歳1着賞金：4200万円【JBC2歳優駿】田口貫太タマモフリージアがV…新馬から連勝で重賞初制覇武豊、坂井瑠星などが騎乗予定●JRA所属馬イダテンシャチョウ（牡2・栗東・森秀行）武豊タマモフリージア（牝2・栗東・大橋勇樹）田口