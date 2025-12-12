バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が１２日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。自身の生き方を変えつつあることを明かす一幕があった。この日、長嶋一茂と石原良純とのクイズチャレンジで正解を出すと、「自分の言霊に今はね。（正解への自信があると）そういうふうに言わないといけないの」と胸を張った高嶋。「だから、子供のことも『バカ』って言うのやめたの。言霊ってあるから