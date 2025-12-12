静岡市美術館で開催中の「きもののヒミツ」展の来場者数が12日、1万人を超え記念セレモニーが行われました。1万人目の来場者となったのは浜松市から来た鈴木一江さんと松本典江さんです。2人には、記念品として静岡市美術館の館長から図録とポストカードなどが贈られました。（鈴木さん）「びっくりですね」（松本さん）「とても光栄なときに来させていただいて、来てよかった。」会場には、京都の老舗「千總」のコレ