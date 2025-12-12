ＪＲ各社は１２日、来年３月１４日にダイヤ改正を行うと発表した。東海道新幹線のぞみは、ピーク時の最大運行本数を１時間あたり１２本から１３本に増やし、東北、上越新幹線は東京駅発の終電時間を早める。ＪＲ東海によると、１時間あたり１３本になるのは週末や連休が対象。下りが東京駅発の午前７時〜１０時台で、上りは新大阪駅発の午後２時〜５時台を想定している。コロナ禍で一時落ち込んだ利用実績が好調を維持している