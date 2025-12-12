旅行サイト「じゃらん」が発表した「もう一度行きたい温泉地」の1位は、3年連続で群馬県・草津温泉となった。湯畑のライトアップや湯もみショーに加え、裏草津エリアや顔湯などSNS映えスポットが人気の理由だという。さらに若者向けに漫画堂やカフェも登場し、宿泊では飲食込みの「オール・インクルーシブ」プランが注目を集めている。3年連続1位「群馬・草津温泉」人気の秘密は？旅行サイト「じゃらん」の会員1万2000人以上が選ん