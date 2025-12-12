私（ミオ、38歳）は夫（コウスケ、38歳）と小6の娘（ノア）との3人暮らし。夫婦ともに正社員です。私たち家族は私の親名義の戸建てに住んでおり、うちから車で1時間ほどのマンションに私の両親、車で30分ほどの賃貸に義母と義妹（サツキ）が同居しています。しかし義妹が結婚して家を出ることになり、義母が私たち家族との同居を申し出てきました。私は義母と確執があるので、断固拒否。しかし離婚も辞さないと言う私に対し、夫は