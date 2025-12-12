福岡県警嘉麻署は12日、嘉麻市の住民がパソコンのサポーツ詐欺未遂に遭ったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、同日午後4時半ごろ、住民がタブレット型コンピューターでインターネットを閲覧中、突然警告音が鳴り出した。「アクセスはセキュリティー上の理由からブロックされています。すぐに当社に連絡をください。お使いのコンピューターは無効になっています」などのポップアップが表示され、表示された番