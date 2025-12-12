2026年4月以降は場合によって"反則金"の支払いも... 私たちにとって身近で手軽な乗り物・自転車。その交通ルールが2026年4月から大きく変わります。自転車はどこを走るべきなのかなど、基本的なルールが曖昧なままでは反則金を払うことになるかもしれません。 【写真を見る】「普通自転車専用通行帯」と「矢羽根型路面標示」 「止まれ」の標識がある交差点です。 ＜田島かのん 記者＞ 一時停止で停止しなかった自