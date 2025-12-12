東海道新幹線の「こだま」の一部列車が速達化され所要時間が短縮 2026年春のJR東海のダイヤ改正で、東海道新幹線の「こだま」の一部列車が速達化され、所要時間が短縮されます。静岡駅行きの上りの最終便「こだま」は名古屋駅～静岡駅間で所要時間が7分短くなり、名古屋や大阪などでの滞在時間がより長く確保できるようになるということです。 【写真を見る】2026年春のダイヤ改正 東海道新幹線「こだま」の一部列車が速達