袴田巖さんの弁護団が法務大臣などに声明文 審理の長期化が問題となっている再審=裁判のやり直しの制度をめぐり、袴田巖さんの弁護団は12月12日、法務大臣などに声明文を送りました。 【写真を見る】静岡市葵区の県弁護士会館で行われた会見の様子 声明文では現在、法務省で進む議論に懸念を示し、適正な法改正を求めています。 ＜袴田ひで子さん＞ 「巖だけが助かればいいと私は思っていない。冤罪で苦しんでいる方がたくさ