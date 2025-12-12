定期テストなし。朝課外なし。学校の「当たり前」を覆した、ユニークな教育が鹿児島の離島の高校で行われています。現場を取材しました。ユニークな教育…県立与論高校 のどかな風景の中、バイクで登校する生徒たち。 人口およそ5000人、県最南端の与論島にある県立与論高校です。 生徒数およそ130人のこちらの学校がユニークな教育をしているということで、記者がまず向かったのが2年生のクラスです。授業が