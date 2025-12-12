22:00 ポールソン米フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり） 22:30 カナダ住宅建設許可（10月） 予想-1.4%前回4.5%（前月比) ハマック米クリーブランド連銀総裁、会議出席（質疑応答あり） 13日 0:35 グールズビー米シカゴ連銀総裁、年次経済展望会議出席（質疑応答あり） EU財務相理事会 ※米経済統計の発表が変更、追加される可能性があります。