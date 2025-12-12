ロンドンでややドル買い優勢となっている。ドル売りポジションの巻き戻しとみられる動きからドルがやや買われている。ロンドンでユーロドルはジリ安となり、一時1.1722付近まで下落、ポンドドルはロンドンの朝方に10月の英国内総生産（ＧＤＰ）のさえない結果を受けて上げから下げに転じたあと、さらに軟化し、一時1.3368付近まで下落した。 EUR/USD1.1727GBP/USD1.3375