こちらは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）が観測した、おとめ座の一角。中央の渦巻銀河から右上の位置にある、小さな赤い光が拡大表示されています。【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）が観測したガンマ線バースト「GRB 250314A」の残光（Credit: Image: NASA, ESA, CSA, STScI, Andrew Levan (Radboud University); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)）】これは、「GRB 250314A」と名付けられたガンマ線