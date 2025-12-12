■これまでのあらすじ夫の辛辣な言葉に心をすり減らしていた妻は、ひそかに購入した宝くじが3億円当選していると知り、この事実だけは夫に伏せておくと心に決める。家計にも厳しい夫は、「お茶会なんて無駄」と妻の息抜きまで否定する。後日、妻はコーヒーだけのお茶会になった理由をママ友に打ち明け、励まされる。しかし残業後に帰宅すると、夫は不機嫌な背中を向けたまま反応せず、「今日どこに行ってた？」と突然問い詰めてく