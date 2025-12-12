リーグワンの開幕に向けた記者会見でポーズをとる各チームの選手＝2日、東京都内ラグビーのリーグワンは12日、今季の公式戦実施要項を発表し、試合登録メンバーの変更を認める「やむを得ない事情」の例として「配偶者やパートナーの出産」を明記した。これまでも出産の立ち合いで変更が認められた前例はあったが、規定に明記することで「産休」を取りやすくする狙いがある。代表戦と同じく、リーグワンは試合の48時間前までに