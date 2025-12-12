アロマ・バス・ボディケアアイテムを展開する「グローバルプロダクトプランニング」は、12月13日まで、渋谷本社で「GPPファミリーセール」を開催しています。最大80％オフは嬉しい...！人気のブランドをはじめ、これからの時季にうれしい入浴剤やうるおいケアアイテム、あったかグッズ、ギフトなどが最大80％オフで購入できる年に1度の特別イベントです。GPPオンラインショップ会員またはGPP公式LINE友だち登録者限定で開催中。最