特集は、2025年のニュースを振り返ります。香川県は今年、「世界で最も美しい」と賞賛されるアリーナの開業とその効果に湧きました。そしていま、岡山県を含む全国で建設が計画されているアリーナです。その明暗をわけるものとは。年末に飛び込んできた、快挙の知らせです。 【写真を見る】【年末リポート】ベルサイユ賞に輝いた香川県立アリーナから考える全国で45のアリーナ計画成功へ