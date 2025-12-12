政府は子ども向けのNISAを新設する予定だ。現時点での情報では、「つみたてNISA」で、上限は600万円、12歳から引き出しが可能となる方向で議論されている。さっそく巷では「これで大学資金を作ろう」などといった声もあがっているが、これは禁じ手。一方、子ども向けNISAと引き換えに、ある「税優遇の廃止」と「課税強化」の2つがあるかもしれない。子ども向けNISAの上手な使い方やよくある誤解、税に関する2つの改悪の可能性を『