年に数回レベルの非常に強い寒気が上空に流れ込んでいる影響で、北海道内は厳しい寒さに加えて日本海側を中心に雪や風が強まりました。道北の留萌市では１２月１２日朝、強い風と雪で一時、ホワイトアウト状態となりました。朝から雪かきに追われる人の姿もみられるなど、留萌では午後５時までの２４時間に２５センチの雪が降り、車を覆い隠すほどの雪が積もりました。（林記者）「留萌市街地に来ています。道路脇の雪の高さは私の