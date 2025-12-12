2025年12月12日、韓国メディア・ニュース1は、最近日本のホテルの宿泊料金が下落していることから、韓国人旅行客が地方の小都市にまで急増していると報じた。記事によると、日中関係悪化の影響で中国からの団体旅行客が急減したことにより、日本各地のホテルがセールを実施。宿泊料金を相次ぎ割引していることから、日本を訪れる韓国人が増えているという。韓国の大手旅行会社のデータでは、日本へのパッケージ旅行の予約は前年比2