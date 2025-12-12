きょう午後7時すぎ、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【写真を見る】茨城、栃木、埼玉、千葉で震度4のやや強い地震津波の心配なし気象庁によりますと、午後7時5分ごろ、茨城県などで最大震度4を観測するやや強い地震がありました。震源は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されています