防衛費の推移政府は2026年度予算案の防衛費（米軍再編経費などを含む）を巡り、過去最大の9兆円規模とする方向で調整に入った。27年度までの5年で計約43兆円を投じる防衛力整備計画の4年目で、25年度当初の約8兆7千億円を上回る。反撃能力（敵基地攻撃能力）の手段となる長射程ミサイルや、無人機を使った沿岸防衛体制「SHIELD（シールド）」の構築に向けた攻撃用無人機を取得する。複数の関係者が12日、明らかにした。高市早