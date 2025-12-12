3人組ロックバンドBRADIOが来年3月4日にインディーズ期の未配信曲を収録したアルバム「Gold Fashion」をリリースすることを12日、発表した。この日はバンド結成日。都内で、25年ラストとなる主催ライブBRADIO 15th Anniversary「THANKS PARTY 2025」を開催。同ライブでの発表となった。同アルバムには1stデモシングル「My Answer」、2ndデモシングル「DANCE'N'SOUL」、アコースティック曲「You take me away」や“京都きもの友禅”