Photo: 小暮ひさのり Nintendo Switch 2をクリスマスに間に合わせたい！…とサンタさんに願っているちびっ子も、オレがサンタだ！と、どうにか手に入れなくちゃいけない人も、まだまだ大勢いると思います。Nintendo Switch2、市場に出回ってきたとは言え、誰でもすぐ買えるというレベルじゃありません。そこで、いまから手に入れるには、どういう選択肢が太いのか？ 現状の各販売ルートの状