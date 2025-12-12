『マンマ・ミーア!』や『レ・ミゼラブル』で知られる女優アマンダ・セイフライド（40）が、右派活動家チャーリー・カークについての自身の発言に謝罪する意思はないと明言した。カークは9月10日、学生との討論会中に銃撃され31歳で死亡。アマンダはその直後、インスタグラムでカークを「憎悪に満ちた人物」と呼と呼んでいた。 【写真】28歳の人気女優アマンダに薄毛の悩み訴える フ&#