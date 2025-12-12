グラビアアイドル・女優の宮越虹海（ななみ＝28）が、12月8日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で袋とじ企画に登場した。 【写真】いろいろ妄想しちゃう思わせぶりな写真集の表紙 自身のSNSにも画像を掲載。「改めましてお願いごと」と題して「せっかくの掲載、このチャンスを逃したら後がない皆様にご協力をお願いします」とコメントし、アンケートハガキに「にじみん（宮越虹海）また見たいです!」