農業分野における労働力不足が深刻化する中でロボットの活用が注目される中で、大阪公立大学大学院工学研究科の藤永拓矢助教が、「ロボットがトマトの収穫成功率を予測するモデル」を構築しました。Realizing an intelligent agricultural robot: An analysis of the ease of tomato harvesting - ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375525007695ロボットがトマトの収穫しやすさを見極める？収